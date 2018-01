Perdoado, Ricardinho é aplaudido de pé Nunca uma ?traição? foi tão perdoada no futebol como a de Ricardinho. Os corintianos o acusaram de mercenário e chegaram a fazer notas falsas de dólares com o rosto do jogador em 2002 quando ele foi para o São Paulo. E neste domingo o aplaudiram de pé assim que vestiu novamente a especial camisa preta e branca. ?Eu estava angustiado. Queria logo entrar em campo. Tinha certeza que uma coisa muito boa iria acontecer. E foi melhor do que eu pensava. Parece que eu nunca me afastei do Corinthians. Estou mesmo em casa. Aqui é o meu lugar?, dizia, sorrindo como um juvenil. ?Ele era o jogador que faltava por aqui. Contra o Rio Branco ele ditou o ritmo do jogo. Dosou a velocidade e fez o time correr na hora certa. Era o Ricardinho quem eu precisava?, comemorava Lopes, salvo da ameaça de demissão graças ao meia. ?Com o Ricardo no time fica fácil. É só correr porque ele vai conseguir tocar certo a pelota no meio dos zagueiros?, elogiava Tevez. ?O Ricardinho é um dos jogadores mais inteligentes com quem eu já estive em campo. Já deu para perceber. Ele sozinho determina o ritmo da partida. Foi ótimo ele ter sido contratado?, admitia Nilmar. Com tantos elogios, Ricardinho procurava manter a postura. ?Foi apenas a primeira partida. Deu tudo certo porque o Corinthians tem um excelente time. Jogar com gente boa de bola fica fácil. O primeiro passo é nos agrupar para tirar o melhor de tanta gente talentosa. Mas hoje (29) foi um espetacular começo.? Ricardinho teve de responder várias vezes se esse ?novo? Corinthians era o melhor que jogou. ?Vamos com calma. O time de 1998 era ótimo e conseguiu vários títulos. Teve também a equipe campeã do mundo em 2000. Mas eu acho o potencial desse time fortíssimo. Precisamos trabalhar muito juntos e sentir de verdade o que podemos produzir.? Ao final da partida, ele foi novamente aplaudido de pé. Em retribuição colocou a mão no coração, no distintivo do Corinthians e agradeceu.