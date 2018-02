Perec, tricampeã olímpica, se aposenta A atleta Marie-Jose Perec, de 36 anos, anunciou nesta terça-feira que vai encerrar a carreira. Tricampeã olímpica, Perec ganhou medalha de ouro nos 400 metros dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 e repetiu o feito nos 200m e 400m nos Jogos de Atlanta, quatro anos depois. Perec disse vinha amadurecendo a idéia de parar já há algum tempo. Ela conta que desde setembro, quando perdeu os campeonatos mundiais por causa de uma contusão, vinha pensando em encerrar a carreira. ?Por algum tempo eu cheguei a correr pensando nos Jogos de Atenas. Participei de provas em Paris e em Guadalupe (ilha onde nasceu), porém, sentia que meu corpo me dizia que já era o suficiente?, disse ela ao diário esportivo francês L?Equipe. Perec, que foi campeã mundial dos 400 metros em 1991 e em 1995, admitiu que sua despedida ideal seria se tivesse conseguido a quarta medalha de ouro nos Jogos de Sydney, há quatro anos. Mas isso não foi possível. Quando se preparava para defender o título na prova de 400 metros diante de sua principal adversária - a australiana Cathy Freeman - Perec abandonou os Jogos alegando ter recebido ameaças de morte. A atleta voltou a treinar em fevereiro de 2003, porém abandonou os campeonatos do mundo por causa de uma lesão no nervo ciático.