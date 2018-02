Pereira minimiza perda: 'Recorde existe para ser quebrado'

Preparado para a pressão de ter que enfrentar - e vencer - grandes atletas em Pequim para conquistar uma medalha olímpica, Thiago Pereira minimizou a perda do recorde mundial dos 200 metros medley em piscina curta (25 metros), para o húngaro Laszlo Cesh, que fez 1min52s99, no Campeonato Europeu. Veja também: Húngaro quebra recorde mundial de Thiago Perereira "Recorde é assim mesmo. Existe para ser quebrado, não é? Eu bati o tempo do Ryan (Lochte, outro adversário olímpico) e agora o Laszlo passou o meu. Isso só serve de incentivo", disse Thiago que, tranqüilo, venceu a mesma prova (só que em piscina olímpica), no Torneio Open, disputado no Pinheiros, poucas horas depois. Com o tempo de 1min59s19, superou o recorde da competição. Se ainda estivesse em busca do índice olímpico para a distância, teria conquistado: a marca para obter uma vaga na China é 2min01s40. "Ele foi bem na prova, principalmente por nadado abaixo de 2 minutos", opinou o técnico Fernando Vanzella, que achou, de certa forma, positiva a superação do recorde mundial de Thiago. "Os tempos estão muito próximos. É coisa de batida de mão. O Laszlo sabe que foi ameaçado e foi atrás da marca. Agora, tenho certeza que o Thiago vai querer ir para cima."