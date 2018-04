''''Perigo é o calor e o gramado''''

"O Corinthians vai ter um adversário silencioso e que ninguém fala. Só quem é jogador sabe como o Serra Dourada é traiçoeiro. O calor abafado e mais o gramado alto darão vantagem física ao Goiás no segundo tempo. A decisão do jogo pode estar aí. Eu já avisei." O alerta é dado por quem conhece demais o Serra Dourada. Foi lá que ele diz ter marcado grande parte dos 809 gols que contabiliza e divulga. Aos 38 anos, Túlio Maravilha continua o mesmo jogador sorridente, provocador. Ele atendeu a reportagem do Estado em plena concentração do Vila Nova, em Goiânia. "Eu queria mesmo falar sobre este jogo de duas paixões da minha vida. Eu fiquei 15 anos no Goiás e seis meses no Corinthians. De onde me arrependo até hoje de ter saído. Só falo uma coisa com certeza: se eu estivesse em qualquer um desses times, eles não estariam no sufoco que estão vivendo. Eu não sou de brigar para sair do rebaixamento. Nos 20 times que joguei na minha carreira, eu não sei o que é rebaixamento." Túlio redescobriu a alegria dos gols. Ele é artilheiro da Série C pelo Vila Nova. Também havia feito sucesso no Campeonato Goiano marcando 16 gols em 17 partidas pelo Canedense. "Coloquei esse time no mapa. Eu sou assim, por onde passo, faço marketing para mim e para quem me contrata. Além dos gols, minha especialidade." Os sorrisos de Túlio só desaparecem quando ele relembra sua passagem pelo Corinthians. "Foi em 1997. Fui campeão paulista com o Nelsinho de técnico. Ele me deixou na reserva e quando ia começar o Brasileiro resolvi cair fora." Ele lembra que não se sentia confortável por pertencer ao Banco Excell. "Era estranho. Mas tenho de dizer que era muito melhor do que ser dessa tal de MSI que tanta coisa ruim fez no Corinthians." Túlio diz que só vai abandonar os gramados quando chegar aos mil gols. Antes , no ano que vem,tentará ser vereador em Goiânia pelo PMDB. "Fui convidado e só disse que aceitaria se continuasse a jogar. E é o que vou fazer. Ainda mais agora que tenho convite para jogar no Goiás em 2008. Agora, quanto ao jogo de domingo (hoje) vou torcer pelo Corinthians. Não tem cara de Série B."