Pernambucana é a caçula da seleção de tiro A seleção brasileira de tiro que disputará o Pan-Americano de Santo Domingo tem 25 atletas, sendo oito mulheres. A pernambucana Nathália Vasconcellos, que está cursando o segundo grau, é a caçula. Completará 17 anos na segunda-feira. Tem 1,62 metro e sua arma, a carabina de ar, pesa 5 quilos e tem quase a mesma altura: em pé, chega perto dos ombros. "No colégio, as pessoas ficaram com medo quando descobriram que sou atiradora. Mas já tenho namorado! Tenho certeza de que ele não vai me pôr chifres." Leia mais no Estadão