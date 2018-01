Perto do Rio, barco holandês segue na liderança da Volvo Após 15 dias de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race, o barco holandês ABN Amro 1 segue em primeiro lugar ao iniciar o último trecho, que corresponde a mil milhas náuticas - 1.853Km -, antes da chegada na cidade do Rio de Janeiro. A embarcação holandesa está navegando com ventos mais fortes do que os demais competidores. A vantagem sobre o segundo colocado, o também holandês ABN Amro 2, aumentou para 88km. Já o Brasil 1 continua em quarto lugar, a 118km do líder. Confira a classificação atualizada da quarta etapa, disputada entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro. 1.º - ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 2.º - ABN Amro 2/HOL - Sebastián Jossé 3.º - Pirates/EUA - Paul Cayard 4.º - Brasil 1/BRA - Torben Grael 5.º - Ericson/SUE - Neal Mc Donald 6.º - Movistar/ESP - Bouwe Bekking