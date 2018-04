Peru arma forte esquema de segurança O jogo entre Brasil e Peru, domingo, em Lima, vai mobilizar forte aparato de segurança. Um efetivo de 11 mil policiais será destacado para a partida, numa clara preocupação de evitar manifestações violentas dos torcedores, que andam revoltados com alguns atletas - como o atacante Pizarro. São esperadas 60 mil pessoas no Estádio Monumental, que vai ter o acesso controlado. Será feita uma barreira nas proximidades e os torcedores só poderão chegar ao estádio a pé ou recorrendo a um dos 100 ônibus credenciados. Os treinos da seleção peruana começaram ontem. Os jogadores têm consciência de que vencer o Brasil será difícil, mas não entregam os pontos por antecipação. ''''O Brasil tem alguns dos melhores jogadores do mundo, mas não são monstros. Quem tiver mais vontade vai ganhar o jogo'''''''', disse o meia Solano.