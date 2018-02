Peru define equipe para enfrentar Brasil na Copa Davis O capitão da equipe peruana, Jaime Yzaga, anunciou nesta quarta-feira os quatro tenistas (Luis Horna, Iván Miranda, Matías Silva e Mauricio Echazú) que defenderão o Peru no confronto contra o Brasil, que acontecerá entre os dias 10 e 12 de fevereiro, pelo Grupo 1 da zona Americana da Copa Davis. A equipe brasileira - formada por André Sá, Gustavo Kuerten, Ricardo Mello e Flávio Saretta, sobre o comando do capitão Fernando Meligeni - disputará cinco partidas contra o Peru, sendo uma de duplas, no balneário de Asia, localizado a 90km de Lima. Guga, principal jogador da equipe brasileira, está se recuperando de uma lesão no tornozelo direito e cancelou a sua participação no Torneio Viña del Mar, do Chile, para não comprometer a sua participação na Copa Davis.