Peru empata confronto com Brasil pela Copa Davis O Peru venceu o quarto jogo pela Davis e empatou por 2 a 2 a disputa com o Brasil. Luis Horna ganhou de Flavio Saretta por 3 a 1 (6/7, 6/3, 6/2, 6/2). Horna sacava para fazer 5 a 2 no quarto set, perdia por 15/40 e, erroneamente, o juiz de linha marcou bola fora, que recolocaria Saretta no jogo, mas árbitro mandou voltar o saque, e Horna conseguiu salvar três quebras. Nos demais sets, não foi ameaçado e venceu com facilidade. Agora, no quinto jogo, Ricardo Mello é quem deve jogar contra Ivan Miranda. Quem vencer garantirá a classificação.