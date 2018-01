Peru empata o jogo no Morumbi Trinta e dois minutos de jogo no segundo tempo no Morumbi. O Chile empata (1x1) com um gol de cabeça de Pajuelo. O cruzamento veio da esquerda e o peruano subiu com facilidade entre a zaga brasileira. Imediatamente o técnico Leão chamou Washington para o lugar de Vampeta. Mineiro já havia entrado no lugar de Ricardinho.