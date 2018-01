Peru ganha no Sul-Americano de vôlei A Seleção feminina do Peru venceu por 3 sets a 0 (25-20, 25-15 e 25-18) a Argentina, em 1h10, e agora decide nesta sexta-feira contra o Brasil (que folgou na rodada) o título do Sul-Americano de vôlei e uma vaga na Copa dos Campeões. Os outros resultados desta quinta foram: Venezuela 3 x 2 Uruguai (26-24, 22-25, 25-21, 23-25 e 15-11) e Bolivia 3 x 0 Chile (25-18, 25-17 e 25-15).