Peru se defende da adulteração de atleta

A Federação Equatoriana de Futebol acusa o jogador Max Barrios, que defende a seleção do Peru no Campeonato Sul-Americano Sub-20, de ter adulterado o nome, idade e local de nascimento. De acordo com os equatorianos, o zagueiro se chama na verdade Juan Carlos Espinosa Mercado, tem 25 anos e nasceu no Equador. Na gíria do futebol, Barrios seria um "gato".

O gerente da Federação Peruana de Futebol, Javier Quintana, disse que a delegação foi surpreendida com a denúncia, que os documentos apresentados pelo jogador estão em ordem e que ele nasceu em 1995. Max saiu de Mendoza, onde o torneio está sendo disputado, e voltou ao Peru para esclarecer o caso, que também está sendo avaliado pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol. "A FPF atuou de boa fé. O jogador terá de assumir sua responsabilidade", disse Quintana.

O Peru desclassificou o Brasil com uma vitória por 2 a 0 na última sexta-feira, ainda na última rodada da fase de grupos - nesse jogo, Barrios ficou no banco.

Vítor Mestanza, chefe de comunicação da Federação Equatoriana, afirmou que a fraude foi descoberta no duelo entre as duas seleções pelo hexagonal final, quando o volante Uchari reconheceu o suposto infrator.

Além disso, como Max atuou pelo time juvenil da LDU de Loja e do Deportivo Cuenca, ambos do Equador, a federação tem seus dados: ele foi registrado como Juan Carlos, nascido em 1987. "Quando ele jogou aqui, tinha uns 20 anos. Agora deve ter pelo menos 24", disse Jaime Villavicencio, presidente da LDU de Loja, ao jornal equatoriano El Comércio.

Embora tenha negado a fraude na idade e afirmado que o filho tem dupla cidadania, o pai do atleta, o ex-jogador do Sporting Cristal, Angél Barrios, confirmou o uso de outros documentos. "Quando ele participou de um torneio local pela Liga de Loja, as inscrições estavam encerradas. Assim, tiraram a foto de um inscrito (Juan Carlos Espinoza Mercado) e colocaram a de Max", declarou para a Rádio Ovación, do Equador.