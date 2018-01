Perueiro garante que derruba Zumbano Se um dia for escrita a biografia do descendente da maior dinastia de boxeadores do País, o superpesado Rafael Zumbano, deve dedicar pelo menos um agradecimento ao caos no transporte coletivo da cidade de São Paulo. Rafael venceu o combate de terça-feira, válido pelas quartas-de-final da Forja de Campeões, sem nem ter de subir ao ringue. Tudo porque seu adversário, Ricardo Souza, não teve como chegar ao Ginásio Baby Barioni, na zona oeste, por causa da greve de ônibus do início da semana. Ricardo faria a luta mais importante de sua vida, afinal não é todo dia que se enfrenta o neto de Ralph Zumbano e primo de Éder Jofre. Sendo assim, saiu de casa cedo, pegou uma lotação, a primeira que apareceu, superlotada, de Cidade Tiradentes até a Vila Galvão, ambos na zona leste. Lá, esperava achar uma condução até qualquer estação do metrô. Esperou, esperou e acabou perdendo a hora. Nem lotação, muito menos ônibus. Resultado: com uma mãozinha da prefeita Marta Suplicy e das empresas de transporte da cidade, vitória por W.O. de Rafael Zumbano. Na próxima semana, dia 15, Rafael disputa a semifinal da Forja, e, se depender do próximo adversário, não há motivo para que a luta não aconteça. ?Dirijo van há seis anos, chegar aqui com certeza eu chego?, disse o motorista da linha de lotação Tietê-Jardim Corisco e pugilista nas horas vagas, Bruno Duarte Silva, de 26 anos. ?Venho lutar com ou sem greve de ônibus?, garantiu. ?E ainda trago toda a torcida?, brincou. Bruno, mais conhecido como Gaspar (apelido herdado do irmão, que, por ser bem menor que ele, passou a ser chamado de Gasparzinho), tem três lutas e três vitórias, e disse ter o norte-americano Mike Tyson como uma de suas inspirações. Para ele, enfrentar Rafael Zumbano é uma injeção de ânimo. ?Vou partir para cima dele e mostrar que também tenho meu valor.? Por falar em valor, Gaspar aproveitou a reportagem para reclamar da prefeita. ?Ela deu uma linha ruim demais pra gente, quase não tem passageiro?, lamentou. ?Ainda tenho 13 prestações da van para pagar e nem sei de onde vou tirar dinheiro.?