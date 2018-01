Pesado, Tyson promete ?choque de trens? Mike Tyson promete uma ?colisão de trens? na luta deste sábado, no MCI Center de Washington, contra o desconhecido irlandês Kevin McBride, em seu quinto retorno aos ringues desde que saiu da prisão em 1995. Com a idade já avançada - vai completar 39 anos - Tyson luta para pagar dívidas que chegam nada menos que U$ 40 milhões. Perdendo ou ganhando, vai receber U$ 5 milhões. Destes, U$ 2,5 milhões vão para credores e outros U$ 750 mil para a ex-mulher. McBride, 32 anos, receberá modestos U$ 150 mil de luvas. A luta está prevista para 10 assaltos, mas poucos analistas acreditam que possa chegar até lá. Tyson ainda entra como favorito. A TV Bandeirantes promete transmissão a partir das 23h30. McBride tem um cartel pouco assustador. Venceu 32 lutas (27 por nocaute), perdeu quatro e empatou uma, mas sempre contra adversários inexpressivos. Neste sábado, vai subir ao ringue para a luta mais importante de sua obscura carreira. Tyson tem 50 lutas; 44 nocautes e cinco derrotas. Apesar de viver o ocaso da carreira, Tyson não deixa de falar. Nesta sexta-feira, durante a pesagem, ele garantiu que a luta não terá outro resultado que não um nocaute demolidor. Disse que vai "estripar" o irlandês ?como se fosse um peixe?, e que o adversário não vai resistir à potência de seus golpes e ao castigo que vai receber. Tyson tinha dito o mesmo nas lutas anteriores, especialmente a última que disputou em julho de 2004, contra o desconhecido britânico Danny Williams, quando acabou nocauteado. "Eu me preparei melhor que nunca durante os últimos meses e estou pronto para demonstrar que retomei todo o meu potencial como boxeador", comentou Tyson. "Em minha cabeça, não há outro resultado além da vitória". Embora a pesagem indique que Tyson chegará à luta em melhor forma física, com 17 quilos a menos que seu rival, ninguém se esquece que o mesmo aconteceu com Williams e ainda assim o ex-campeão mundial foi derrotado. "Sei tudo o que está em jogo quando enfrentar McBride e o que querem os torcedores que pagaram a entrada para me ver no ringue", disse Tyson. "Não vou decepcionar ninguém e ganharei a luta". Tyson pesou 105 kg, um dos mais altos de sua carreira profissional, enquanto que McBride, que mede 1,96 metro, chegou aos 122 quilos. Todas as vezes em que Tyson superou os 100 kg na pesagem perdeu a luta, como aconteceu contra Lennox Lewis e Williams. No entanto, o ex-campeão do mundo considera que agora tudo será diferente. Sustenta que o peso é decorrência da musculatura que adquiriu durante a preparação. McBride, definido por Tyson como um "balde de tomates", admite que sai em desvantagem nas apostas, mas vai demonstrar que seu sonho era enfrentar o ex-campeão do mundo e, além disso, conseguir a vitória. "Sei como levar vantagem da envergadura que tenho e surpreender Tyson", afirmou McBride. "Prefiro que ninguém me aponte como favorito e depois veremos o que acontece no ringue".