Pesista marroquina pega no antidoping A levantadora de peso marroquina Wafa Ammouri, da categoria 63 kg, teve resultado positivo num exame antidoping feito antes da Olimpíada. Segundo disseram nesta quarta-feira fontes da delegação do Marrocos em Atenas, Ammouri, que retornou ao seu país na terça, seria a primeira representante marroquina a competir no halterofilismo olímpico. As fontes não deram detalhes sobre o tipo de substância detectada na análise. Na terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional informou que outra pesista, Aye Khine Nan, de Mianmá, havia sido excluída dos Jogos ao ser detectado esteróide anabolizante seu controle antidoping em Atenas.