Pesquisa do IBGE mostra diminuição em gastos com esporte Os gastos dos governos estaduais com esporte diminuíram 19,6% entre 2002 e 2003, caindo de 0,13% das despesas totais dos estados para apenas 0,09%. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). A pesquisa do instituto mostrou que o "baixo investimento" estadual em esportes se reflete, por exemplo, no reduzido número de equipamentos esportivos de propriedade e/ou sob a gestão dos estados em 2003: 228 ao todo, sendo que 12 deles estavam paralisados. Por outro lado, segundo a pesquisa, 58,1% das escolas estaduais tinham ao menos uma instalação esportiva naquele ano, percentual bem acima do encontrado entre as escolas municipais (12%). A Pesquisa de Esporte 2003 mostra também que o atletismo, handebol, natação e vôlei foram as modalidades esportivas envolvidas nos eventos realizados pelos governos estaduais na totalidade dos Estados e regiões brasileiras. O futebol ficou de fora porque não foi parte dos eventos esportivos informados pelo Estado do Espírito Santo. A pesquisa foi feita em parceria com o Ministério do Esporte e se agrega aos dados já divulgados este ano do Suplemento de Esporte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). O acesso às informações por cada estado poderá ser realizado no portal do IBGE na internet - www.ibge.gov.br"