Pesquisa Estado comprova que 2007 foi o ano tricolor

O ano de 2007 é Tricolor. O São Paulo dominou todas as categorias do futebol da Pesquisa Estado 2007, além de parte da seleção brasileira eleita por 212 jornalistas esportivos de todo o País. Dos 11 jogadores escolhidos, cinco já passaram pelo Morumbi. Rogério Ceni é bicampeão como melhor jogador em atividade no Brasil. Muricy Ramalho levou o título de melhor técnico, Breno foi a revelação e o São Paulo, o time de maior destaque. Leonardo Gaciba foi eleito o melhor árbitro. No fim, prevaleceu a surpreendente vitória de Kimi Raikkonen, que enterrou de vez sua fama de 'pé-frio' ao conquistar o primeiro título de sua carreira pela equipe Ferrari, que foi vítima de espionagem da McLaren, e viu o nascimento do fenômeno Lewis Hamilton. O Pan do Rio também teve seu espaço e foi o fato marcante do esporte brasileiro, se bem que outros assuntos ganharam destaque, como o rebaixamento do Corinthians. Também veio dos Jogos do Rio o destaque masculino de 2007, o nadador Thiago Pereira, uma das esperanças de medalha do Brasil na Olimpíada de Pequim. O futebol feminino do País ainda sofre com a falta de profissionalismo e a seleção penou com promessas de premiação não cumpridas pela CBF relativas à conquista da medalha de ouro no Pan e do vice-campeonato na Copa do Mundo, mas pelo menos o talento de Marta tem sido reverenciado. Na semana passada, a jogadora foi reeleita a melhor do mundo pela Fifa e a Pesquisa Estado também elegeu a craque como o destaque feminino do ano. Já a seleção masculina foi dominada por são-paulinos ou atletas que passaram pelo Morumbi. Rogério Ceni, Josué, Mineiro, Kaká e Luís Fabiano integram o time, que também conta com Daniel Alves, Juan, Lúcio, Kléber e Robinho. Com exceção de Rogério e Kleber, todos jogam no exterior, reforçando a tese de Dunga sobre a importância da experiência internacional na seleção, que em 2008 tentará um inédito ouro olímpico nos Jogos de Pequim. Confira todos os citados na Pesquisa Estado 2007: Melhor jogador Acosta (A, Náutico) Alexandre Pato (A, Internacional e Milan) Dodô (A, Botafogo) Felipe (G, Corinthians) Hernanes (V, São Paulo) Ibson (M, Flamengo) Jorge Wagner (M, São Paulo) Kaká (M, Milan) Kleber (LE, Santos) Leandro Amaral (A, Vasco) Miranda (Z, São Paulo) Richarlyson (M, São Paulo) Rogério Ceni (G, São Paulo) Thiago Neves (M, Fluminense) Thiago Silva (Z, Fluminense) Valdívia (M, Palmeiras) Zé Roberto (M, Santos e Bayern de Munique) Destaque do ano Acosta (M, Náutico) Alex Terra (A, Ponte Preta) Alexandre Pato (A, Internacional e Milan) Breno (Z, São Paulo) Bruno (G, Flamengo) Caio (M, Palmeiras) Dagoberto (A, São Paulo) Diogo (M, Portuguesa) Felipe (G, Corinthians) Guilherme (A, Cruzeiro) Hernanes (V, São Paulo) Josiel (A, Paraná) Lucas (V, Grêmio e Liverpool) Rafael Miranda (V, Atlético Mineiro) Thiago Neves (M, Fluminense) Willian (M, Corinthians e Shakthar Donetsk) Thiago Silva (Z, Fluminense) Melhor técnico Caio Junior (Palmeiras) Dorival Junior (Cruzeiro) Joel Santana (Flamengo) Levir Culpi (Atlético Mineiro) Mano Menezes (Grêmio) Muricy Ramalho (São Paulo) Renato Gaúcho (Fluminense) Roberto Fernandes (Náutico) Vágner Benazzi (Portuguesa) Vanderlei Luxemburgo (Santos) Melhor time Botafogo Flamengo Grêmio Internacional Santos São Paulo Melhor árbitro Alício Pena Junior (MG) Carlos Eugênio Simon (RS) Djalma Beltrame (RJ) Evandro Rogério Roman (PR) Heber Roberto Lopes (PR) José Henrique Carvalho (SP) Leonardo Gaciba (RS) Lourival Dias Lima Filho (BA) Paulo César de Oliveira (SP) Salvio Spinola Fagundes Filho (SP) Sérgio da Silva Carvalho (DF) Wagner Tardelli de Azevedo (RJ) Wilson Luiz Seneme (SP) Wilson Souza de Mendonça (PE) Fato do esporte mundial Adriano e seus problemas na Itália Aposentadoria de André Agassi Ascensão brasileira em modalidades olímpicas Ascensão de Kaká a melhor do mundo Brasil como sede da Copa de 2014 Brigas de torcidas na Itália Conquista do bicampeonato na Copa do Mundo de vôlei Copa do Mundo de natação Derrota da McLaren na Fórmula 1 Derrota do vôlei feminino no Pan Desclassificação da Inglaterra na Eurocopa Diego Hypólito ganha ouros no Pan Domínio de Roger Federer no tênis Doping no ciclismo Doping de Marion Jones Doping de Rebeca Gusmão Drible de Marta contra os Estados Unidos na semifinal da Copa do Mundo Escândalo de apostas no tênis Espionagem na Fórmula 1 Fórmula 1 e a disputa acirrada na temporada Fórmula 1 sem Michael Schumacher Futebol feminino no Pan Gol do Messi pelo Barcelona contra o Getafe, pela Copa do Rei Gol mil de Romário Kaká, o melhor do mundo do ano no futebol Kimi Raikkonen campeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton, a revelação da Fórmula 1 Manutenção da hegemonia da seleção de vôlei masculino Onda de dopings Pan do Rio Pentacampeonato brasileiro do São Paulo Quebra do recorde mundial 100 m rasos por Asafa Powell Rebaixamento do Corinthians Recordes de Thiago Pereira Rogério Ceni indicado ao prêmio Bola de Ouro Título mundial de Tiago Camilo Tragédia na Fonte Nova Vice-campeonato mundial da seleção feminina de futebol Violência no futebol europeu Vitória de Pete Sampras sobre Roger Federer em jogo-exibição Fato do esporte brasileiro Acesso da Portuguesa, no Paulistão e no Brasileirão Arrancada do Flamengo no Brasileirão Brasil, sede da Copa 2014 Corte de Ricardinho da seleção masculina de vôlei Crimes no Corinthians Estádios cheios do Flamengo no Brasileirão Final do futebol feminino no Pan Ginástica do Brasil Hegemonia do São Paulo Inauguração do Estádio Engenhão, no Rio João Derly Milésimo gol de Romário Ouros no Mundial de judô Pan do Rio Pentacampeonato brasileiro do São Paulo Pré-olímpico masculino de basquete Queda de Alberto Dualib no Corinthians Rebaixamento do Corinthians Rebeca Gusmão, pelas medalhas e pelo doping Resultados do Brasil no Pan Romário e seus mil gols São Paulo se concretiza o maior clube brasileiro Seleção feminina de futebol Tae kwon do no Pan Thiago Camilo no Mundial Thiago Pereira no Pan Torcida do Flamengo Tragédia Fonte Nova Vaia a Lula no Pan Vitória do Brasil na Copa América Volta por cima do vôlei Destaque feminino Angela Park (golfe) Fabiana Murer (atletismo) Fofão (vôlei) Ginástica olímpica (equipe) Jade Barbosa (ginástica artística) Janeth (basquete) Juliana/Larissa (vôlei de praia) Laís Souza (ginástica artística) Marta (futebol) Rebeca Gusmão (natação) Sabine Leticia Heitling (atletismo) Seleção de futebol Yane Marques (atletismo) Paula Pequeno (vôlei) Destaque masculino Acosta (M, Náutico) Alexandre Pato (A, Internacional) Anderson (A, Porto) César Cielo (nadador) Diego Hypólito (ginasta) Felipe (G, Corinthians) Felipe Massa (piloto de Fórmula 1) Giba (vôlei) Ibson (A, Flamengo) João Derly (judoca) Kaká (M, Milan) Leandrinho (basquete) Lewis Hamilton (piloto de Fórmula 1) Pedro Lima (boxeador) Robert Scheidt (velejador) Rogério Ceni (G, São Paulo) Romário (A, Vasco) Souza (M, São Paulo) Thiago Camilo (judoca) Thiago Neves (M, Fluminense) Thiago Pereira (nadador)