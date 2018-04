Pesquisas apontam derrota de Popó O pugilista Acelino Popó Freitas terá, na luta de sábado à noite, em Las Vegas, contra o cubano Joel Casamayor a chance de tornar-se mais conhecido do público norte-americano que aprecia boxe na luta pela unificação do cinturão dos superpenas. Casamayor, de 30 anos, 26 vitórias, 16 por nocaute, é o campeão da categoria pela Associação Mundial de Boxe (AMB). Popó, de 26 anos, 30 vitórias, 29 por nocaute, é o detentor do título pela Organização Mundial de Boxe (OMB) Mas pesquisas feitas por sites norte-americanos com jornalistas e fãs mostram que o cubano, que vive em Los Angeles e luta com mais freqüência nos Estados Unidos, é apontado como favorito por 59,5% dos 4.087 votos, contra 40,5% dados a Popó. No site Fightnews, dos 23 jornalistas entrevistados, 17 acham que o canhoto Casamayor vence o combate dos superpenas. A TV Globo confirmou, nesta quinta-feira, que mostrará a luta de 12 assaltos, no Thomas &Mark Center, por volta das 2 horas de domingo (dependendo do programa de combates desenvolvido nos Estados Unidos). Bastidores ? Não está claro que tipo de luta está sendo travada fora do ringue, nos bastidores. Mas, além do ex-empresário Ruy Pontes, contra quem o pugilista briga, na Justiça, por liberdade para administrar a carreira, o advogado de Popó, Antônio Garrido, também seguiu para os Estados Unidos. Ruy viajou anunciando que tentaria impedir a realização da luta de Popó.