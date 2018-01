Pessoa assume a liderança no ranking A confirmação da conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, fez com que o brasileiro Rodrigo Pessoa ganhasse mais pontos e assumisse, nesta terça-feira, a liderança do ranking mundial de saltos do hipismo. O cavaleiro do Brasil tinha ficado com a prata na Grécia, mas foi beneficiado pelo doping do cavalo do irlandês Cian O?Connor. Rodrigo Pessoa receberá a medalha olímpica das mãos do presidente do COI, Jacques Rogge, em uma cerimônia marcada para agosto, no Brasil. A prata ficará com o norte-americano Chris Kappler e o bronze com o alemão Marco Kutscher.