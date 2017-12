Pessoa avisa: ouro, só em 2005 Tudo indica que a medalha de ouro nos saltos dos Jogos Olímpicos de Atenas seja herdada pelo conjunto Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet, que competiu pelo Brasil. Mas vem do próprio Rodrigo o aviso de que o processo só deverá ser concluído em 2005. O cavaleiro irlandês Cian O?Connor deve perder a medalha de ouro após a confirmação da existência de substâncias proibidas na contraprova do exame antidoping do cavalo Waterford Crystal. O próprio O?Connor, admitiu, terça-feira, que encontraram "mínimos traços" de duas sustâncias proibidas. "A história não está terminada", alerta Rodrigo. As regras da Federação Equestre Internacional são claras: o resultado positivo nas provas A e B provoca a desqualificação no torneio correspondente. Mas a punição só será definida diante do resultado oficial. Rodrigo Pessoa entende que as substâncias encontradas podem tornar mais fácil conduzir um animal. "Mas é preciso esperar", insiste. Com a desclassificação, o americano Chris Kappler ficaria com a prata e o alemão Marco Kutscher, com a de bronze. O primeiro exame antidoping feito no cavalo Waterford Crystal, após a Olimpíada, acusou a presença das drogas Fluphenazina e Zuclopenthixol. "São substâncias que não podem ser usadas nem dentro e nem fora das competições", diz a presidente da Federação da Irlanda, Avril Doyle. A contraprova foi feita em Nova York, numa amostra de sangue, depois que uma parte da amostra B da urina do cavalo foi roubada, na Inglaterra. O?Connor e o veterinário James Sheeran dizem que o cavalo recebeu um sedativo, cinco semanas antes da Olimpíada, por causa de uma lesão.