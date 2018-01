Pessoa busca tetra na Copa do Mundo Três cavaleiros, entre eles o brasileiro Rodrigo Pessoa, entram na pista da Scandinavium Arena nesta segunda-feira com as melhores chances de deixar Gotemburgo, como o campeão da 23ª edição da Copa do Mundo de Saltos. A expectativa é que os 10 mil lugares da arena estejam lotados - o hipismo é o segundo esporte mais popular na Suécia. A prova desta segunda, a partir das 10 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil, é decisiva, mas o título ficará com o conjunto mais regular na soma dos três concursos da Copa. Rodrigo Pessoa, montando Baloubet du Rouet, considerado o melhor cavalo do circuito, tenta o tetracampeonato. O inglês Michael Whitaker, com Hendel II, briga por um título inédito. O suíço Markus Fuchs, com Tinka´s Boy, também cobiça um título que nunca ganhou. "Estou em uma posição boa. A diferença entre os três primeiros é muito pequena, uma falta apenas. A pressão passou para o lado do inglês, quando terminou na frente na soma dos dois primeiros concursos", avalia Rodrigo. Michael Whitaker foi o terceiro na sexta-feira, sem cometer faltas, e o cavaleiro brasileiro ganhou a prova. No sábado, Rodrigo foi o sexto, mas derrubou um obstáculo. Foi a vez de Michael vencer. Como as faltas são convertidas em pontos no momento da classificação - uma matemática complicada para o público leigo -, Michael Whitaker entra na pista nesta segunda para defender a liderança, com zero pontos por penalidade, enquanto Rodrigo está em segundo, com apenas um ponto. Markus Fuchs vem em terceiro, com três pontos (foi 6.º e 2.º nas duas primeiras provas). Rodrigo, de 28 anos, acha que a primeira passagem será muito importante nesta segunda - a prova terá dois percursos distintos, com obstáculos a até 1,60 metro de altura. Ganha quem fizer as duas passagens, dentro do tempo concedido, com o menor número de faltas. "Fazer um zero, no primeiro percurso, aumentará a pressão sobre o Michael. Então é esperar o resultado dele e ver o que acontece." Rodrigo afirma que o inglês - o rival mais perigoso, pois as chances de Fuchs são menores - é experiente. Mas admite que o seu cavalo, Baloubet, tem mais qualidade. "Vai depender de como o cavalo dele estiver, depois da galopada forte do sábado." Ele garante que Baloubet continua com energia suficiente para fazer a prova. E afirma que não se sente pressionado por defender o título pela quarta vez - foi campeão em Gotemburgo (1998), Helsinque (1999)e Las Vegas (2000). "Me sinto tranqüilo. A estratégia é não pensar que se trata da defesa de um título, mas só de obter a vitória em uma prova."