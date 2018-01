Pessoa busca título na Alemanha Rodrigo Pessoa e ?Baloubet? disputam o GP da Copa do Mundo de Saltos neste domingo, em Leipzig, na Alemanha. Mas as chances de o brasileiro conseguir o título da competição pela quarta vez são muito remotas, depois de faltas cometidas nas duas provas classificatórias (o cavaleiro foi campeão em 1998/99 e 2000, ficando com o vice do ano passado). A prova terá transmissão ao vivo, às 9h, pela ESPN Brasil. Sem pontos perdidos, o favorito é o alemão Ludger Beerbaum, líder do ranking mundial da Federação Eqüestre Internacional.