Pessoa chega para receber a medalha Depois de disputar o Grande Prêmio de Aachen, na Alemanha no final de semana, o cavaleiro Rodrigo Pessoa desembarcou na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro, onde logo mais à tarde recebe oficialmente a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Atenas, a ser entregue pessoalmente pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Jaques Rogge. Rodrigo, que ganhou prata na prova de saltos em Atenas, herdou o ouro após a desclassificação do cavaleiro irlandês Cian O?Connor, considerado culpado no caso de doping do cavalo Waterford Crystal. Com a medalha de ouro de Rodrigo, o Brasil passou de 18º para 16º na classificação geral da Olimpíada de Atenas. A cerimônia de premiação está marcada para as 13 horas, no Forte de Copacabana, Rio.