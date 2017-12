Pessoa compete no Brasil após 4 anos O cavaleiro Rodrigo Pessoa voltará a competir no Brasil após quatro anos. Ele disputa neste sábado a última etapa do Campeonato Serra e Mar de Hipismo, em Itaipava, no Rio de Janeiro. "Estar com a família e amigos e poder voltar a competir no Brasil é muito bom. Além de ser muito importante divulgar mais o hipismo no meu País", disse o cavaleiro, que herdou a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas/2004.