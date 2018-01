Pessoa desiste de torneio na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa desistiu de saltar o Grande Prêmio do Concurso de Wisbaden, nesta segunda-feira, na Alemanha. Justificou a decisão dizendo que percebeu, no aquecimento, que o cavalo Gandini Lianos não estava bem e resolveu poupar o animal, com o qual foi campeão no Mundial de Roma (1998), para o Concurso de Aach, também na Alemanha, no fim de semana.