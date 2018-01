Pessoa disputa concurso na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa inicia nesta quinta-feira sua participação no Concurso Internacional de Saltos de Donaueschigen, na Alemanha. Seu maior objetivo é retomar a liderança do ranking da Federação Eqüestre Internacional. ?Tenho certeza que vamos conseguir muitas vitórias até o fim do ano?, disse Rodrigo, que montará Baloubet du Rouet na Série Forte. Nas outras, fará conjunto com Taylor Made, O? Driscoll e Get Even.