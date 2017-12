Pessoa disputa Top 10 em Genebra O cavaleiro Rodrigo Pessoa participa neste sábado, em Genebra, na Suiça, da prova final do Top 10, que reúne os dez mais bem colocados no ranking da Federação Eqüestre Internacional (FEI). A prova é a grande atração do Concurso Hípico Internacional de Genebra, que termina no domingo, e será disputada em dois percursos. No primeiro, os obstáculos terão a altura de 1,60 m, e no segundo, com características de prova de caça, as barreiras estarão a 1,45 m. A soma das faltas na primeira passagem e o tempo da segunda define os vencedores. Como os cavaleiros podem usar montarias diferentes em cada percurso, Rodrigo optou por Gandini Lianos na primeira parte da prova e Gandini Bianca D´Amaury na segunda.