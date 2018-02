Pessoa e Baloubet vencem na Suécia O brasileiro Rodrigo Pessoa montando Baloubet du Rouet venceu a principal prova do dia no Concurso de Salto Internacional Copa do Mundo de Göteborg, na Suécia. A prova desta sexta-feira, foi disputada ao cronômetro, com obstáculos na altura de 1,60m. O conjunto do Brasil foi o mais rápido entre os 39 concorrentes de 14 países, terminando o percurso sem faltas no tempo de 61s86, com quase um segundo de vantagem sobre o americano Peter Wylde e Pinocchio, com tempo de 62s83. Em terceiro ficou Marcus Ehning e Gitania, da Alemanha, 64s14. Apenas nove dos 39 inscritos terminaram sem faltas. Bernardo Alves e Corino 7, o outro representante do Brasil na competição, cometeu duas faltas, terminando em 27º lugar, mas também se classificou para o Grande Prêmio de domingo). O hipismo é um esporte muito popular entre os suecos, e Rodrigo é um verdadeiro ídolo, com torcida maior que os astros locais. Com a vitória, ele e Baloubet levaram ao delírio o público presente: "Foi uma bonita vitória, o traçado estava difícil, mas o Baloubet está em grande forma. O público aqui é muito carinhoso comigo e com o Baloubet, e foi bom dar esta alegria para eles," comentou.