Pessoa e Veniss vencem na Espanha Os cavaleiros brasileiros Rodrigo Pessoa e Pedro Veniss dominaram a prova de saltos do Sunshine Tour, no Circuito Hípico Del Sol, em Jerez de La Frontera, na Espanha. Pessoa, que garantiu o primeiro lugar montando Giffard de La Maré, e Veniss, segundo colocado, com Kartouche VD Watering, completaram o percurso sem cometer faltas.