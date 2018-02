Pessoa estréia cavalo e fica em 2º O brasileiro Rodrigo Pessoa estreou com um novo cavalo e já conquista o segundo lugar na prova que reúne os dez melhores cavaleiros do mundo de 2004, o Top Ten, realizada neste sábado em Genebra. Apesar de ter zerado seu percurso em duas ocasiões durante a prova, Pessoa foi superado no cronômetro pela alemã Meredith Michaels-Beerbaum, que levou o título, com um tempo de 42 segundos. O brasileiro, com um percurso realizado em 48,13 segundos, havia conquistado a prova em 2003 e lutava pelo bicampeonato. O segundo lugar, porém, foi comemorado por Pessoa, que estreava em uma prova oficial com um novo cavalo, Carlo 3. "Monto esse cavalo há apenas dez dias e ele já mostrou que tem classe. Há alguns ajustes a fazer ainda, mas estou satisfeito com seu desempenho", afirmou o brasileiro, que neste domingo disputa o Grand Prix válido pela Copa do Mundo. Na primeira fase da prova deste sábado, Pessoa havia concluído o percurso em segundo lugar com o mesmo tempo de Meredith Michales-Berrbaum. O líder, então, era o também alemão Marcus Ehning. Mas no último percurso, Meredith Michaals-Beerbaum superou seu compatriota, que cometeu uma falta no último obstáculo e terminou a prova em terceiro lugar.