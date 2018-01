Pessoa fica com o vice em Las Vegas O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa, montando o Baloubet du Rouet, ficou com o vice-campeonato mundial, neste domingo, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A participação foi, mais uma vez, muito boa, mas não foi perfeita por causa de uma falta, que lhe tirou o título e o tetra. Rodrigo é o único cavaleiro tricampeão do mundo. O vencedor foi o alemão Marcus Ehning, com Anka 191, que não cometeu nenhum erro. Somou apenas 2 pontos perdidos, contra 6 do brasileiro. A sueca Malin Baryard, com Butterfly Flip, que chegou à final na liderança, acabou na terceira colocação, com oito pontos perdidos. A Copa do Mundo de Las Vegas pode ter sido a última competição de destaque que Baloubet du Rouet participa. Rodrigo vem preparando Bianca e Lianos para a Olimpíada de Atenas, a ser realizada no ano que vem. Em 2000, nos Jogos de Sydney, Baloubet refugou no segundo percurso da final e Rodrigo acabou ficando sem medalha na disputa individual. Ganhou o bronze por equipes. As três conquistas em Mundiais do brasileiro ocorreram em Helsinki, em 1998, em Gotemburgo, em 1999, e em Las Vegas, em 2000. No ano passado, foi o terceiro.