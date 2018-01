Pessoa fica em 3º na 1ª prova O cavaleiro Rodrigo Pessoa teve um bom início na Copa do Mundo de Hipismo, nesta sexta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Montando Baloubet, o brasileiro fez o percurso sem faltas no tempo de 74s95 e terminou em terceiro lugar, na primeira prova da competição. O vencedor foi o norte-americano McLain Ward, com Viktor, que fez o tempo de 72s73. Em segundo lugar ficou a sueca Malin Baryard, com Butterfly Flip, com o tempo de 74s05. Ainda hoje haverá mais uma etapa eliminatória. A final será domingo.