Pessoa fica em 4º em GP de hipismo Com outra boa atuação no Concurso Hípico Internacional de Genebra, na Suíça, encerrado neste domingo, o brasileiro Rodrigo Pessoa, com Gandini Lianos, ficou em quarto lugar no Grande Prêmio, a principal prova do torneio que reuniu os melhores conjuntos do mundo. Rodrigo não cometeu faltas e terminou o desempate da prova, com obstáculos a até 1,60 metro e 43 conjuntos, em 44s24. O vencedor do GP foi o inglês Michael Whitaker, com Handel II, sem faltas, em 38s80. O belga Ludo Philipaerts (Otterongo), sem faltas, ficou em segundo (39s15), seguido do holandês Jeroen Dubbeldam (De Sjiem, em 43s49). O brasileiro Bernardo Alves, com Oberon, foi o sétimo, com uma falta no desempate. Rodrigo teve boa participação no torneio, sábado, na prova seletiva para a Copa do Mundo de Leipzig (ALE), em maio. Montando Gandini Baloubet Du Rouet, o brasileiro praticamente assegurou vaga na Copa ao terminar em segundo lugar. A boa colocação no GP de sábado deverá antecipar as férias do cavaleiro, que não competirá no Concurso Internacional de Salto Olympia, de 20 a 23, em Londres, que conta pontos nas seletivas para a Copa do Mundo. No fim de semana, Rodrigo vai saltar em La Coruña. Na prova Top 10, com os dez cavaleiros mais bem colocados no ranking mundial da Federação Eqüestre Internacional (FEI), o grande vencedor foi o alemão Ludger Beerbaum, montando Goldfever III, com zero ponto perdido, em 46s97.