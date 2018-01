Pessoa ganha prova na Dinamarca O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa, montando Gandini Lianos, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Vilhelmsborg, o mais importante do Concurso Internacional de Salto de Aarhus (Dinamarca). O conjunto superou todos os obstáculos, sem falta e com 32seg45. Pelo título, ganhou R$ 33 mil. No sábado, Pessoa e Baloubet Du Rouet terminaram em terceiro o GP classificatório para a Copa do Mundo da Alemanha, prevista para maio.