Pessoa luta por vaga na Copa do Mundo O cavaleiro Rodrigo Pessoa participará, neste fim de semana, no Concurso de Saltos de Genebra, na Suíça, de olho na classificação para a Copa do Mundo de Hipismo, que será realizada em abril, na Malásia. Uma das provas que formam o concurso é o Grande Prêmio de Genebra. Disputado no domingo, é válido como etapa classificatória para a disputa mundial. Nesta competição, Rodrigo montará Baloubet du Rouet, cavalo tricampeão da Copa do Mundo e medalha de ouro individual na Olimpíada de Atenas. Antes, porém, o brasileiro e o cavalo Carlot participam do Top 10, prova que reunirá, no sábado, os 10 melhores do ranking mundial. Rodrigo Pessoa já se preocupa com o próximo ano. Em janeiro, participará do Winter Equestrian Festival, em Palm Beach (EUA). No dia 18 de março, volta para a Europa, onde iniciará os preparativos para a final da Copa do Mundo, em Kuala Lumpur, e o Campeonato Mundial, que será disputado em Aachen, na Alemanha, de 28 de agosto a 3 de setembro. O brasileiro foi campeão mundial com o cavalo Gandini Lianos, em 1998.