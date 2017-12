Pessoa não vai participar de torneio O cavaleiro Rodrigo Pessoa cancelou nesta terça-feira sua participação no CSI-W Visa Indoor, de 7 a 10 de novembro em São Paulo. Em razão das suspeitas de Mormo ? doença contagiosa que ataca eqüinos ? no Estado, sua égua estaria sujeita a um período de quarentena após a competição, o que atrapalharia a agenda do cavaleiro na Europa. A Secretaria de Agricultura do Estado está realizando testes em animais com suspeita da doença, mas não há, ainda, nenhum caso confirmado.