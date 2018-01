Pessoa passa bem após cirurgia e volta a montar em janeiro Após passar por uma operação na mão direita, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa passa bem. O medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas (Grécia), em 2004, fraturou o local na última quinta-feira ao cair do cavalo Harry Potter durante o Concurso Internacional de Genebra, na Suíça. Nos próximos dias Pessoa dará início ao processo de recuperação, mas só voltará a montar em janeiro. Ele iniciará a temporada 2007 na Flórida, no Winter Equestrian Festival, que começa no final do mês e vai até a segunda semana de março. A operação, que aconteceu nesta sexta-feira, durou cerca de três horas e foi realizada pelo ortopedista grego Papaloisos, o mesmo que cuidou de Michael Schumacher em 1999, quando o piloto alemão se acidentou e quebrou a perna e o calcanhar no GP de Silverstone, na Inglaterra. O cavaleiro brasileiro deve ter alta do hospital no domingo, quando ele retornará para sua casa em Bruxelas, na Bélgica. Por causa da cirurgia, o ginete teve que cancelar a sua participação nos dois últimos concursos da temporada; na cidade de La Coruña (Espanha) e Londres (Inglaterra).