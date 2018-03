Pessoa vence o GP de Fontainebleau Rodrigo Pessoa venceu hoje o Grande Prêmio do Concurso de Salto Internacional de Fontainebleau, na França, com 40s60 no desempate e sem faltas. Bernardo Resende Alves (Oberon) ficou em quarto. Também hoje Pedro Paulo Lacerda (Luzeiro Exponencial) conquistou o Derby da Cidade de São Paulo com 47s19 e 4 pontos perdidos.