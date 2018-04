Peterhansel assume liderança dos carros no Rali Dacar

SAN RAFAEL - Dono de 11 títulos na história do Rali Dacar, o piloto francês Stephane Peterhansel assumiu nesta segunda-feira a liderança da prova deste ano, após a disputa da segunda etapa. Para isso, ele foi o mais rápido do dia, ao completar o percurso de 433 quilômetros para os carros, entre as cidades de San Luis e San Rafael, na Argentina, com o tempo de 3h52min05.

Nas motos, após um percurso de 359 quilômetros nesta segunda-feira, a liderança continua nas mãos do espanhol Joan Barreda Bort. Mesmo tendo atropelado uma vaca durante o segundo dia de prova, ele terminou em terceiro lugar, o que o manteve na primeira posição na classificação geral - a vitória ficou com o britânico Sam Sunderland, que conseguiu o tempo de 3h42min10.

Entre os brasileiros, o melhor do dia foi Reinaldo Varela, que terminou a segunda etapa dos carros em 10º lugar, o que o deixou em oitavo na classificação da prova - Guilherme Spinelli ficou na 20ª posição e está na 17ª no geral. Na disputa das motos, Jean Azevedo e Dario Julio conseguiram, respectivamente, a 24ª e a 27ª colocações nesta segunda-feira.

Nesta terça-feira, a terceira etapa do Rali Dacar acontece novamente na Argentina, entre as cidades de San Rafael e San Juan, com 301 quilômetros de trecho cronometrado para os carros e 373 para as motos. A edição de 2014 da tradicional prova será encerrada apenas no dia 18 de janeiro, com a chegada na cidade chilena de Valparaíso.