Peterhansel esquenta briga pelo título do Rali Dacar

ANTOFAGASTA - Em busca do seu 12.º título do Rali Dacar - foram seis ainda quando competia nas motos -, o francês Stephane Peterhansel encostou definitivamente no espanhol Nani Roma, que lidera entre os carros desde a quinta etapa. Agora, faltando apenas três dias para o encerramento da prova, a diferença entre os dois primeiros colocados é de apenas 2 minutos e 15 segundos.

Nesta quarta-feira, quando foi disputada a 10.ª etapa, com 631 quilômetros entre as cidades chilenas de Iquique e Antofagasta, Peterhansel chegou em segundo lugar e conseguiu reduzir em praticamente em 10 minutos a diferença que o separa de Nani Roma, que terminou o dia na terceira posição - a vitória foi do catariano Nasser Al Attiyah, com tempo de 4h23min35.

Peterhansel vem diminuindo a vantagem do líder Nani Roma consistentemente nos últimos dias. Agora, tentará assumir a primeira colocação nesta quinta-feira, quando acontece a 11.ª etapa, com 605 quilômetros de trecho cronometrado entre Antofagasta e El Salvador - depois de passar por Argentina e Bolívia, o rali ficará no Chile até o final no sábado.

Ao contrário do que acontece nos carros, a disputa entre as motos está mais tranquila. O espanhol Marc Coma mantém uma boa vantagem na liderança - são mais de 44 minutos -, após chegar em quinto lugar nesta quarta-feira. Nem mesmo com a vitória nesta 10.ª etapa, com tempo de 4h42min14, o vice-líder Joan Barreda Bort, também da Espanha, conseguiu se aproximar da ponta.