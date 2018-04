Peterhansel vence etapa do Dakar entre os carros O francês Stéphane Peterhansel conseguiu a sua terceira vitória entre os carros na edição de 2010 do Rally Dakar. Neste domingo, ele venceu a oitava etapa da competição, realizada entre as cidades chilenas de Antofagasta e Copiapó, após um dia de folga na disputa.