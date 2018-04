Peterhansel vence etapa, e Sainz continua líder no Dakar O francês Stephane Peterhansel venceu nesta sexta-feira a 13ª etapa Rally Dakar, entre as cidades de San Rafael e Santa Rosa, na Argentina. Ele percorreu os 368 km do trajeto em 2h58min25s, superando por 1min21s Nassa Al-Attiyah, do Catar.