Petrov inicia nova fase com salto com vara brasileiro

O técnico ucraniano Vitaly Petrov chegou na segunda-feira ao Brasil para mais um temporada de treinos com a brasileira Fabiana Murer, que é a atual campeã mundial do salto com vara. Desta vez, porém, há uma diferença no "vínculo empregatício" do treinador: a partir de agora, ele é um consultor contratado da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

O contrato não é de exclusividade, pois Petrov possui compromisso com a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) - ele coordena um centro de treinamento em Formia, na Itália. Por enquanto, o compromisso com a CBAt vai até 2012. "Depois vamos conversar para ver o que faremos até 2016", explicou o treinador ucraniano.

Vitaly revelou que a sua proximidade com a equipe brasileira tem a anuência do ucraniano Sergey Bubka, que foi seu atleta e hoje é vice-presidente da IAAF. "Ele está pensando no desenvolvimento do esporte em vários locais do mundo, como Brasil, Argentina e África. Acha que não adianta os atletas irem até a Europa e depois sumirem. É preciso um contato mais próximo", contou o técnico, que também já trabalhou com a russa Yelena Isinbayeva.

Com a mudança de status em relação ao Brasil, Petrov se preocupa agora com a preparação de Fabiana Murer e de Fábio Gomes para os Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem, e de Thiago Braz para o Mundial Juvenil de Barcelona. O grupo ficará treinando em Lisboa em janeiro e fevereiro, até o início das competições de atletismo em pista ao ar livre, previsto para maio.