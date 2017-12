Petrova derrota Henin e leva o título em Berlim A tenista russa Nadia Petrova conquistou neste domingo o título do Torneio de Berlim, na Alemanha. Na final, ela derrotou a belga Justine Henin-Hardenne por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. Cabeça-de-chave número 2 do torneio em Berlim, Petrova ganhou seu quarto título nesta temporada, repetindo as conquistas de Doha, Amelia Island e Charleston. Mas, antes desse ano, ela tinha sido campeã apenas uma vez: em Linz, em 2005. Aos 23 anos, Petrova ocupa atualmente a 4ª colocação no ranking mundial da WTA. "Admito que não comecei bem o jogo de hoje, mas eu realmente joguei com todo meu coração para vencer esta partida", disse a russa.