Petrova e Mauresmo farão a final do Torneio de Doha A russa Nadia Petrova e a francesa Amelie Mauresmo venceram seus jogos nesta sexta-feira e garantiram vaga para a final do WTA de Doha, no Catar, que distribui US$ 600 mil em prêmios. Petrova, cabeça-de-chave número 2 do torneio, eliminou a surpresa da competição, a japonesa Ai Sugiyama, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2), em 1h43 de jogo - Sugiyama chegou a estar ganhando o segundo set por 4 a 0, mas sofreu a virada e perdeu no tie-breaker. Já Amelie Mauresmo, cabeça-de-chave número 1 da competição e atual número 2 do ranking mundial, derrotou a suíça Martina Hingis por duplo 6/2. A final do WTA de Doha acontecerá neste sábado.