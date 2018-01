Petrova fatura título e mantém Clijsters no topo do ranking A russa Nadia Petrova, oitava colocada no ranking de entradas, conquistou neste sábado o título do Torneio do Catar ao vencer a favorita francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 75. A derrota impediu Mauresmo, que já faturou três títulos neste ano, de passar a contundida belga Kim Clijsters e assumir o primeiro lugar no ranking, posição que já ocupou em 2004.