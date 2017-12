Petrova passa Sharapova e é terceira no ranking WTA Após conquistar o Torneio de Berlim no último domingo, derrotando a belga Justine Henin-Hardenne na final, a tenista russa Nadia Petrova ultrapassou a sua compatriota Maria Sharapova e assumiu o terceiro lugar no novo ranking da WTA anunciado nesta segunda-feira. A francesa Amelie Mauresmo continua na liderança, com 3.272 pontos. Em segundo está a belga Kim Clijsters, com 3.048. Já Henin-Hardenne, vice-campeã do Torneio de Berlim, subiu dois postos e foi para o quinto lugar. Confira a classificação do ranking da WTA: 1.º Amelie Mauresmo (FRA) - 3.272 pontos 2.º Kim Clijsters (BEL) - 3.048 3.º Nadia Petrova (RUS) - 2.620 4.º Maria Sharapova (RUS) - 2.543 5.º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.408 6.º Mary Pierce (FRA) - 2.302 7.º Lindsay Davenport (EUA) - 2.254 8.º Elena Dementieva (RUS) - 1.964 9.º Patty Schnyder (SUI) - 1.753 10º. Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.577 11.º Francesca Schiavone (ITA) - 1.339 12.º Venus Williams (EUA) - 1.293 13.º Anastasia Myskina (RUS) - 1.268 14.º Anna-Lenna Groenefeld (ALE) - 1.121 15.º Nicole Vaidisova (RCH) - 1.074 16.º Daniela Hantuchova (ESQ) - 1.018 17.º Elena Likhovtseva (RUS) - 945 18.º Flavia Pennetta (ITA) - 941 19.º Dinara Safina (RUS) - 914 20.º Ana Ivanovic (SER) - 873 170.º Maria Fernanda Alves (BRA) - 165,25