Petrova se classifica às quartas do Torneio de Tênis de Linz Atual número cinco do ranking da WTA, a tenista russa Nadia Petrova não teve problemas para derrotar, nesta quarta-feira, a tenista israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com duplos 6/1, pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Linz, competição que distribui US$ 600 mil em prêmios. Petrova, que já conquistou cinco títulos nesta temporada, precisou de apenas 52 minutos para passar pela rival. Na partida, a russa teve sete aces, contra apenas um da israelense. Agora, a próxima adversária de Petrova sairá do confronto entre a australiana Samantha Stosur e a russa Ana Chakvetadze. Outra favorita que se classificou às quartas-de-final foi a checa Nicole Vaidisova. A cabeça-de-chave número 4 do torneio derrotou a italiana Mara Santangelo por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/0. Em jogo válido pela primeira rodada, a grega Eleni Daniilidou passou pela norte-americana Chanda Rubin por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Agora, Daniilidou vai enfrentar na quinta-feira a russa Maria Sharapova, número três do mundo, pelas oitavas-de-final. Mais duas partidas aconteceram pela primeira fase. A sérvia Ana Ivanovic, cabeça cinco da competição, fez 2 a 0 na holandesa Michaella Krajicek, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2). Já a eslovaca Daniela Hantuchova abandou o jogo contra a russa Elena Vesnina, no primeiro set, por causa de dores nas costas. Atualizado às 15h12