Petrova supera Golovin e conquista o Torneio de Stuttgart A russa Nadia Petrova, cabeça-de-chave número quatro, conquistou neste domingo o título do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, ao derrotar na decisão a francesa Tatiana Golovin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). A partida durou apenas 45 minutos. Sétima colocada do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), Petrova, de 24 anos, conquistou o quinto título na temporada - já havia vencido em Doha (Qatar), Amelia Island (EUA), Charleston (EUA) e Berlim (ALE). "Acredito que aprendi com as derrotas para ela (Golovin). Tentei dominar o jogo e aplicar realmente uma pressão nos momentos difíceis", disse Petrova. "Tive uma vantagem porque ela nunca venceu um torneio no circuito e eu sabia o que fazer", completou a atleta russa, referindo-se da inexperiência da rival de apenas 18 anos. Apesar de nunca ter conquistado um título na WTA, Tatiana Golovin já havia superado Nadia Petrova nas três partidas anteriores entre as tenistas pelo circuito - no US Open, no Torneio de Paris, ambos neste ano, e no Torneio de Charleston, em 2005.