Petrova vence dor e decide em Moscou contra Chakvetadze A russa Nadia Petrova superou as fortes dores no tornozelo esquerdo que a atingem desde o início da semana, além de fortes cãibras, e se classificou para a final do Torneio de Moscou, a principal competição disputada em seu país, ao vencer a checa Nicole Vaidisova por 2 a 1 (6/0, 4/6 e 7/6 (7/3). Petrova jogou o torneio todo com faixas para proteger o tornozelo. No segundo set, ela chegou a pedir atendimento por causa de dores na virilha, mas encontrou forças para seguir na busca de seu segundo título consecutiva - na semana passada, foi campeã em Stuttgart, na Alemanha. "Foi difícil e muito dolorido. Achei que não conseguiria terminar a partida", disse Petrova. Na decisão, ela enfrentará a surpreendente Anna Chakvetadze, que venceu a favorita Elena Dementieva no duelo russo pelas semifinais por 2 a 1 (7/5, 3/6 e 6/0), um dia depois de passar sem jogar pela contundida Maria Sharapova. Chakvetadze também busca seu segundo título consecutivo: venceu em Guangzhou, na China, há duas semanas.